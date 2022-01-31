رئيس كيان الاحتلال يكشف عن حجم التبادل بين "إسرائيل" والإمارات

كشف رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، النقاب عن حجم التبادل التجاري بين "إسرائيل" والإمارات، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الجانبين عام 2022 في واشنطن.

وقال هرتسوغ الذي وصل أبو ظبي، أمس الأحد : إن ""تجارة إسرائيل مع الإمارات قد تتجاوز الآن مليار دولار".

وأضاف رئيس كيان الاحتلال، هرتسوغ، أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول الإسلامية.

الجدير بالذكر، أن رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد وصل إلى الإمارات، أمس، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

واستقبل عند وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.