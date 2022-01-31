العثور على بقايا قبر من العهد الروماني شمال قطاع غزة

أفادت وزارة السياحة والآثار بغزة، اليوم الإثنين، بالعثور على بقايا قبر من العهد الروماني خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وأوضحت وزارة السياحة، في بيان لها، أن طواقم الوزارة توجهت إلى المكان، وأجرت فحوصات أولية، وتحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه المقبرة، مشيرةً إلى أنها أبلغت وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر، وإغلاق المنطقة.

وبيّنت أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف.