أبو عاذرة لـ"فلسطين اليوم": قد نضطر لإغلاق مدارس حال تسجيل إصابات كبيرة

أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فريد أبو عاذرة، اليوم الاثنين، أن وكالة الغوث قد تضطر إلى إغلاق بعض المدارس في قطاع غزة، حال تم اكتشاف إصابات فيها بأعداد كبيرة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو عاذرة، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مدارس "الأونروا" البالغ عددها 270 مدرسة، ملتزمة في تطبيق البروتوكول الصحي ضد "كورونا"، لا سيما من المتحور الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سريع الانتشار.

وبيّن رئيس برنامج التعليم في "الأونروا"، أن إدارة الوكالة تقوم بين الحين والآخر بإعادة توزيع التعليمات على مدراء المدراس في محافظات القطاع كافة، والتي توصي وتشدد بضرورة الالتزام في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين وأيضًا ضمان استمرار العملية التعليمية، وهي التالي:

يمنع الاقتراب من الطلاب بأي شكل.

ترك مسافة بين الطالب والمعلم.

يمنع التصحيح للطلاب.

يمنع تشكيل مجموعات لطلاب في الصفوف.

التأكيد والمحافظة علي إجراءات السلامة.

وأشار أبو عاذرة، إلى أن "الأونروا" أبلغت جميع المدارس أنها سوف تتعامل مع كل مدرسة على حدى، معللاً ذلك أن كل مدرسة لها ظروفها، ووضعها فيما يتعلق بأعداد الإصابات بعدوى "كوفيد-19".

يُشار إلى أن مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، توقع في تصريح صحفي، أمس، استمرار زيادة تسجيل إصابات فيروس كورونا في القطاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.