هل سيتم رفع أسعار الوقود في غزة والضفة غدًا؟

قال رئيس جمعية شركات البترول والغاز في غزة، أحمد الحلو، اليوم الاثنين، إن "أسعار الوقود في قطاع غزة والضفة المحتلة ستشهد ارتفاعًا مع بداية مطلع شهر فبراير المقبل".

وأضاف رئيس جمعية شركات البترول والغاز، الحلو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "سعر لتر البنزين سيرتفع نحو 25 أغورة، والسولار 35".

وأشار إلى أن "تحديد الأسعار النهائية المحددة للبنزين والسولار تكون واضحةخلال الساعات المقبلة القليلة، بعد نشرة أسعار الوقود الصادرة عن الحكومة في رام الله".

ونوه الحلو، إلى أن ارتفاع أسعار البترول قد يؤثر على تراجع حركة القوة الشرائية في محافظات الوطن، لكن يبقى حجم التأثير محدود.

وأكد الحلو، أن ارتفاع أسعار الوقود جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر، أن ما تسمى بـ"وزارة الطاقة الإسرائيلية"، أعلنت أمس، أن أسعار الوقود في (إسرائيل) سترتفع مطلع شهر فبراير المقبل.

ويرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص أوكتان 95، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ليصل إلى 6.71 شيكل، وذلك بزيادة قدرها 34 أغورة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وفق القناة 14 العبرية.