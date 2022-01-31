مكمل غذائي يحمي من الإصابة بالخرف

يواظب الكثيرون على تناول المكملات الغذائية التي تدعم الصحة وتحمي من بعض الأمراض وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي مهم يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف، ونشر البحث في مجلة "كلينيكال نوتريشن"، والذي تناول فوائد مكملات زيت السمك التي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

ووفق الدراسة التي شملت أكثر من 215 ألف من كبار السن غير مصابين بالخرف على مدى ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.

كما يدعم البحث العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائد جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، إضافة إلى فوائدها المعرفية المختلفة.

وقال الدكتور نغير هوبينز رئيس قسم تسمانيا في الرابطة الأسترالية، إنه من الضروري ضمان الحصول على الفيتامينات المضادة للأكسدة ودهون أوميغا 3 التي يحتاجها الدماغ لحمايته وأداء وظائفه، وهو دليل نهائي لحياة مزدهرة قليلة المخاطر من الخرف.