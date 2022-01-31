بالفيديو طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، تبحث ربات البيوت في كل بقاع الأرض عن طريقة عمل أنواع الحلويات في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، كونهن يفضلن صناعتها في البيت بالطريقة والشكل الذي يردن بعيدا عن الأشكال والأطعمة التي تعرض في المتاجر المختصة، والتي تكون مقيدة بأطعمة وأشكال معينة، لهذا تلجأ إلى البحث عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية المختصة وغيرها من المواقع ذات العلاقة بصناعة الحلويات اللذيذة بكل أِكالها وأطعمها.

طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

وباستمرار تعمل ربات البيوت على إيجاد طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، فهي تقوم بشراء المكونات والمقادير لصناعتها بالطريقة والشكل الذي تحبه، لهذا لجأت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إلى البحث عن طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة ووضعها لربات البيوت كي يتقن عملها في منزلهن بالطريقة المثالية.

طريقة عمل الكيكة بالشكولاتة في المنزل

وتتسم كيكة الشكولاتة بطعم لذيذ، إذ يفضلها معظم المواطنين في البلاد، حيث يتفننون في صناعتها وتقديمها بشكل وطعم لذيذين، حيث تنتجها ربات البيوت بأشكال عدة، فلهم حرية اخيار الطعم والشكل.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة في المنزل

المكوّنات

مكوّنات خليط الكيك: كوبان من السكر. بيضتان. نصف كوب من زيت الذرة. ثلاثة أرباع الكوب من بودرة الكاكاو السادة. كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق. السمن النباتي. كوب من كلٍ من: الحليب. الماء المغلي. ملعقة صغيرة من كلٍ من: الملح. الفانيلا السائلة. ملعقة ونصف صغيرة من كلٍ من: بيكربونات الصوديوم. البيكنج باودر.

مكوّنات الكريمة:

كوب ونصف من السكر. ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب. قطرات من لون الطعام.

طريقة التحضير

إحضار قالب ودهنه بالسمن النباتي، ثمّ وضع القليل من الدقيق في القالب والتحريك حتى تتغطى الجوانب والقاع بالدقيق، ثمّ التخلص من الدقيق الزائد وترك القالب جانباً. تسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية. تنخيل الدقيق، والبيكنج باودر، والكاكاو، والبيكربونات، والملح في وعاء الخلاط ثمّ إضافة السكر لتحضير خليط الكيك. تثبيت المضرب الشبكي، ثمّ تشغيله على سرعة بطيئة لعدة ثوانٍ. إضافة الحليب، والفانيلا، والبيض، والزيت ثمّ خفق الخليط على سرعة متوسطة لمدّة دقيقتين. إضافة الماء المغلي ثمّ الخفق لمدّة نصف دقيقة إلى أن يتم الحصول على خليط ناعم. وضع الخليط في القالب ثمّ وضع الكيك في الفرن لمدّة ثلاثين إلى خمس وثلاثين دقيقة. فحص نضج الكيك بواسطة شوكة يجب أن تخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في الكيك. وضع القالب على شبك معدني ثمّ قلبه على قاعدة كرتونية ثمّ تركه حتى يبرد تماماً لمدّة خمس دقائق تقريباً. تنخيل السكر الناعم في وعاء عميق لتحضير الكريمة. إضافة الحليب بالتدريج مع التقليب بالشوكة حتى يتم الحصول على كريمة ناعمة. وضع الكريمة في طبق ثمّ إضافة قطرات الألوان وتقليبها حتى تختلط مع الكريمة. وضع الكريمة على الكيك ثم تزيينه وترك الكريمة تجف تماماً ثمّ تقديم الكيك.