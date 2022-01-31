لاعب أردني وملاكمة تونسية: متمسكون برفض التطبيع وعدم منافسة لاعبين صهاينة

استقبل وفد من الحملة العالمية لحق العودة إلى فلسطين على رأسه أمين سر الحملة عبد الملك سكرية لاعب الكيك بوكسينع البطل الأردني محمد وصفي عيد، الذي انسحب من بطولة العالم في إنطاليا التركية العام 2019 رافضاً منافسة لاعب من الكيان "الإسرائيلي"، اضافة إلى الملاكمة التونسية البطلة ميساء العباسي التي انسحبت بطولة روسيا للملاكمة لوزن تحت 69 كلغ عام 2019 رافضةً منافسة لاعبة صهيونية.

وشكر لاعب الكيك بوكسينع البطل الأردني محمد وصفي عيد الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع، مؤكداً انه مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع مع العدو "الإسرائيلي".

وأوضح البطل الأردني أنه كان مشاركاً في بطولة العام عام 2019 التي كانت اقيمت في إنطاليا، وبعد القرعة الاولى النتيجة كانت المبارزة بينه وبين لاعب صهيوني الامر الذي رفضه بشدة وفضّل الانسحاب على أن يضع يد بيد لاعب "إسرائيلي".

من جهتها، أكدت الملاكمة التونسية البطلة ميساء العباسي أنها قررت الانسحاب من بطولة روسيا للملاكمة لوزن تحت 69 كلغ عام 2019، بعد نتيجة القرعة التي كانت المبارزة بينها بين لاعبة من كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، بالتالي قررت الانسحاب، لأنها ضد التطبيع مؤكدّةً ان القضية الفلسطينية هي قضية الامة العربية جمعاء التي من المفترض أن تكون يداً واحدةً في مواجهة التطبيع.

واعربت الملاكمة التونسية عن فرحتها لوجودها في لبنان لتكريمها بميدالية القدس.

وتنطلق يوم غد الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، فعاليات الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "ذهبية القدس"، بتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين. وفق "يو نيوز".