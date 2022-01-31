الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين: التحضيرات على مستوى عالٍ لتليق بتكريم الأبطال

أكد أمين سر الحملة العالمية للعودة الى فلسطين، عبد الملك سكرية، أن التحضيرات والتجهيزات جارية وعلى أعلى المستويات لتكريم الرياضيين العرب الذين رفضوا اللعب مع اللاعبين "الإسرائيليين" في مختلف المباريات الرياضية التي جرت في العالم يوم غد الإثنين، آملاً أن يكون يوم غد يومًا ناجحا يرقى الى تطلعات الجمهور الذي ينتظر هذا الحدث العظيم والكبير.

وفي وقت سابق أشار سكرية إلى أن "هؤلاء اللاعبين الأبطال هم أسياد قرارهم وهم بنفسهم اتخذوا قراراً بمقاطعة اللعب مع فريق العدو "الاسرائيلي"، موضحاً أن "اللاعبين تجاوبوا مع الحملة الدولية لحق العودة إلى فلسطين التي دعتهم إلى لبنان من أجل تكريمهم، فهم مقتنعون بما قاموا به وسيلبون الدعوة وسيحضرون الى بيروت ليحصلوا على (ذهبية القدس) وهي ميدالية فخرية وجائرة معنوية بالنسبة لهم أهم من أي ميدالية اولمبية، أو أي ميدالية عالمية".

وشدّد سكرية على أن هذا التكريم يأتي ترجمةً لما نقوله دائمًا ان الشعوب رافضة للتطبيع أو السلام مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بالرغم من إقدام الأنظمة العربية على ذلك.

وتنطلق يوم غد الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، فعاليات الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "ذهبية القدس"، بتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين (GCRP).