القيادي شهاب: الجهاد متمسكة بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة

جدد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 31/1/2022، تمسك الحركة بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة.

وقال شهاب في تصريح صحفي خاص:" حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة التي نصت على ضرورة البدء بإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، وضرورة اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني وبناء مرجعية وطنية."

وبشأن اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في السادس من فبراير/ شباط المقبل، قال شهاب :"حركة الجهاد الإسلامي ليست جزءاً من المجلس المركزي الفلسطيني، وهي ليست جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وليست جزء من السلطة، غير مشاركة في المركزي أو الوطني والمجلس التشريعي أو حكومة السلطة الفلسطينية، بالتالي حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك ولن تحضر اجتماعات المجلس المركزي التي يجري الإعداد لعقدها . "

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم.

وكانت الجبهة الشعبية، أعلنت مُقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في الضفة المحتلة.

وقالت الشعبية في بيان صحفي أن قرارها جاء استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني."

وأضافت :" تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة."

وأكدت الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة.

وأرفقت الجبهة رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلين.