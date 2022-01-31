الاحتلال يُخطر بهدم منزلين وغرفتين سكنيتين جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، بهدم منزلين وغرفتين سكنيتين، وصورت أخرى في مسافر يطا جنوب الخلي جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم منزل المواطن خالد ربعي في قرية التوانة الذي تقدر مساحته بـ 80 مترا، ومنزل حافظ الهريني المكون من طابقين بمساحة 200 متر، وغرفة سكنية من الطوب والصفيح في منطقة صارورا تعود ملكيتها الى سعيد العمور، وأخرى في منطقة الفخيت لصاحبها فؤاد العمور.

هذا وجرت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال تصويرها بركسا زراعيا لعائلة سليمان العدرة في منطقة التوانة، حيث تصدى المواطنون لقوات الاحتلال.