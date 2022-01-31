الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة والدة القياديين طارق وجعفر عز الدين

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 31/1/2022، بخالص التعازي والمواساة من الأخوين القائدين طارق عز الدين "أبو محمد" وجعفر عز الدين "أبو مؤمن"، وعموم عائلة عز الدين الكرام، بوفاة والدتهم وفقيدتهم الحاجة الفاضلة أم محمد.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان نعي: "إن عز الدين توفيت ظهر اليوم الاثنين 28 جمادى الاَخرة 1443هـ، 31 يناير 2022م في بلدة عرابة بمحافظة جنين، بعد مسيرة طويلة من العطاء والصبر، وشيخوخة صالحة، قضتها صابرة محتسبة رغم سجن الأبناء وإبعادهم، نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله."

وأضافت:"سائلين المولى عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءها وأهلها وذويها الصبر الجميل وحسن العزاء. "