إليكم وصفة مميزة لتقوية مناعتكم ضد "كورونا"

قدّم أطباء مختصون في مجل الصحة، وصفة مميزة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد، وخلف ملايين الوفيات والإصابات.

ويحتاج المصاب بـ "كورونا" إلى مجموعة من الأطعمة التي تزيد معدل الأيض لديه وتعزز مناعته، بالإضافة لضرورة غناها بالفيتامينات، وأن تكون سهلة الهضم على المعدة.

أطباء مختصين في مجال الصحة أفادو بأن الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضار يؤدي إلى تعزيز المناعة، خاصة أثناء الإصابة بالمرض الذي يؤثر كثيرا على الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي.

ووفق ما نقلته مجلة "فوربس" عنهم، فإن الأطعمة الخفيفة تفيد أيضا في حال حدوث التهابات لأنها تكون خفيفة أثناء البلع، وخصوصا أن "أوميكرون" من أولى أعراضه النهاب الحلق.

ووفقا للأطباء يجب الحرص على تناول البطاطا الحلوة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا الدهنية بما في ذلك الأسماك.