حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل الدوام بالضفة

كشفت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الاثنين، حقيقة وجود قرار بإغلاق المدارس وتعطيل الدوام الوجاهي.

وأكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة في رام الله، صادق الخضور "مواصلة انتظام الدوام ما استطعنا اليه سبيلا ولا صحة فيما يتعلق بإشاعات إغلاق المدارس".

وأكد الخضور في تصريحات صحفية، على تعليق جميع النشاطات والفعاليات المقررة في كافة المدارس، وإلزامية ارتداء الكمامة للجميع دون استثناء ولجميع المراحل".

وأضاف: "بانتظار القول الفصل من وزارة الصحة بمنح المطعوم لطلبة الصفوف من الأول للسادس.

ويشار الى ان الاصابات بكورونا تأخذ منحى تصاعدي ، وخاصة بعد ان سجلت غزة والضفة بالأمس 8000 إصابة .