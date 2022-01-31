ماهي السلالة الجديدة لـ"كورونا" التي تخشاها "اسرائيل"؟

تخشى وزارة الصحة في دولة الاحتلال أن يؤخر انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسماة ba.2 تراجع الموجة الخامسة. وسجلت الصحة حتى الآن 238 إصابة بها، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وتتميز السلالة الجديدة بسرعة العدوى لكن أعراضها أقل خطورة من “أوميكرون”.

وذكرت الهيئة أن في دول مثل بريطانيا والدنمارك توقف انخفاض معدلات الإصابة بالتوازي مع ارتفاع عدد المصابين بالسلالة الجديدة.

ولا تزال أقسام كورونا في المستشفيات الإسرائيلية تعاني من اكتظاظ شديد، وقال مدير أحد المستشفيات إنه يضطر إلى وضع أسرة لمرضى كورونا في أقسام أخرى مما يعرض المرضى في هذه الأقسام لخطر العدوى، داعيا وزارة الصحة إلى فتح أقسام كورونا إضافية.