رام الله : فصل المسافرين عن المخالطين في مراكز فحص "كورونا"

قال مدير صحة رام الله والبيرة معتصم محيسن، إن المديرية قررت فصل المسافرين عن المخالطين في مراكز فحص "كورونا"، بحيث يجري أخذ العينات للمواطنين الذين ينوون السفر في مبنى المديرية، والمخالطين والمصابين في مجمع رام الله الترويحي، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، وتفاديًا للاكتظاظ، وتجنبا لتفشي الفيروس.

وأكد اليوم الاثنين ، أنه جرى فصل العساكر أيضًا، بحيث يتم أخذ العينات منهم في مقر الخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة.

وأشار الى أن هذا القرار يأتي في ظل الاكتظاظ الشديد والإقبال على مراكز الفحص في المدينة، وبالتالي لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين، ومن أجل تخفيف الضغط أيضًا عن الكوادر الطبية التي تعمل ليل نهار، لافتا الى أن عدد العينات التي يجري أخذها يوميًا تتراوح ما بين 1800-1900 عينة، الأمر الذي يعد مرهقًا للكوادر.

وعن امكانية افتتاح مراكز فحص إضافية، قال: هناك تعليمات من وزيرة الحصة، ولكن هذا الأمر يتطلب طواقم إضافية، وبالتالي مزيدا من الجهد والأجهزة الإضافية، لذلك فإننا نبذل جهودنا على قدر استطاعتنا وامكانياتنا.