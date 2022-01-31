غزة تُسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا و3 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 31/1/2022، تصاعداً كبيراً في أعداد إصابات فيروس كورونا اليومية، حيث بلغت ( 2369) إصابة جديدة، و3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة أنها أجرت 4885 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 2369) إصابة جديدة، وتعافي 95 حالة جديدة، و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 203028 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 11348 حالة، واجمالي المتعافين 189923 حالة، واجمالي الوفيات 1757 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 110 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 584905 شخص.