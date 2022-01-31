خبيرة تكشف عن مخاطر الحمل بعد سن الـ 35

سردت طبيبة التوليد وأمراض النساء، فيكتوريا فيسيوك، مخاطر الحمل التي قد تنشأ بعد 35 عامًا، داعية لضرورة التخطيط لولادة الأطفال في سن مبكرة.

واستشهدت الطبيبة ببيانات تفيد بأن أفضل سن للحمل والإنجاب هو 22 عاما. وأشارت إلى أن هذا العمر مناسب من الناحية الفسيولوجية.

وأوضحت الطبية، أن الخطر الأول والرئيسي في الحمل بعد 35 عامًا هو احتمال الحمل. هذا يرجع إلى أنه بعد سن 30 ينخفض ​​الجهد الإنجابي. يمكن أن يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى تنجب طفلاً، حسب صحيفة "إزفيستيا".

ووفق الطبيبة، فإن الخطر الثاني هو خطر إنجاب طفل مصاب بخلل في الكروموسومات. وأكثرها شيوعًا هي متلازمة داون. وفقًا للطبيبة، في سن الأربعين يكون ذلك أعلى بـ 10 مرات من 30.

وأشار إلى أن المخاطر الأخرى ترتبط بمضاعفات مختلفة. بعد كل شيء، تتراكم الأمراض المختلفة طوال الحياة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حمل الطفل ونتائج الحمل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أنه في المراحل المبكرة من الحمل، يحدث التسمم بشكل أكثر خطورة، ويوجد خطر الإجهاض والإفراز المبكر للسائل الأمنيوسي، والولادة المبكرة، وانفصال المشيمة. والشفاء في فترة النفاس أطول بكثير وأكثر صعوبة. وفق الطبيبة.

وأضافت: "يمكن تقليل كل هذه المخاطر إذا كنت مهتمًا بصحتك. كن على دراية بخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. بعد كل شيء، يمكن أن يؤدي بعضها إلى العقم. يجب أيضًا الانتباه إلى التغذية والنشاط البدني والنوم والراحة".