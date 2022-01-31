سعر والدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الإثنين 31 يناير 2022، يواصل الجزائريون الاطلاع على سعر صرف عملتهم الوطنية الدينار الجزائري مطلع كل صباح، مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، إذ تختلف أسعار العملات من وقت لآخر وفق الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، كما أن الوضع السائد في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على سعر العملة الأمريكية في البلدان سواء بالصعود أو الهبوط، كما أن جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أدت إلى انخفاض في اقتصاد عشرات الدول العربية والأوروبية.

سعر الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الإثنين 31 يناير 2022

ولهذا يكون الاطلاع على سعر الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الإثنين 31 يناير 2022، مهم للمواطنين وأصحاب رؤوس الأموال وكذلك المستثمرين، كون السعود والهبوط الذي يطرأ على العملات الأجنبية مقابل العملة الجزائرية يؤثر على تجارتهم وعملية الاستيراد والتصدير، لذلك تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضعكم بصورة أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري.

سعر الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري

وتتأثر سعة العملة الجزائرية وفق ما ينتج عن الجزائر من أحداث، ولكنها في الفترة الأخيرة شهدت استقرارا دام فترة من الزمن، إلا أن الدولار ارتفع في الأيام الأخيرة مقابل الدينار الجزائري، فيما شهد اليورو انخفاضا مقابل العملة الجزائرية.

سعر الدولار في الجزائر اليوم

وصعد سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا، 140.28 دينار للشراء و140.29 دينار للبيع

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182دينارًا للبيع.

سعر اليورو في الجزائر اليوم الإثنين

أما سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري فقد شهد تراجعا ملحوظا اليوم الإثنين 31 يناير 2022، في البنك المركزي الجزائري، بينما صعد في تعاملات السوق السوداء.

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.11 دينار للشراء و156.19 دينار للبيع.

وفي المقابل ارتفع سعر اليورو في الجزائر في السوق السوداء، مسجلًا 200.92 دينار للشراء و203.15 دينار للبيع.

سعر الإسترليني في الجزائر اليوم

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي إلى 187.64 دينار للشراء، و187.71 دينار للبيع.

وفي المقابل قفز سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 241.45 دينار للشراء، و244.14 دينار للبيع.