أبو مذكور يوضح سبب ارتفاع تسعيرة العمرة من قطاع غزة

تَوَقع رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، اليوم الاثنين 31/1/2022، ارتفاع أسعار العمرة من قطاع غزة، التي من المقرر أن تبدأ في شهر شعبان المقبل.

وأوضح أبو مذكور، في تصريحات إذاعية، أن وفداً من وزارة الأوقاف الفلسطينية سيتوجه لجمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل، للتشاور في مواعيد السفر.

وبين، أن موسم العمرة يكون في شهري شعبان ورمضان، فيما ستحدد الأسعار عادة في شهر شعبان، لافتاً إلى أنه بداية وآخر شهر رمضان تزيد نتيجة زيادة التأمين والنقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية.

وتوقع أبو مذكور ارتفاع بسيط في أسعار النقل البري والجوي من جمهورية مصر العربية، عازياً ذلك إلى تقليص عدد الرحلات ما يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للطيران.

ولفت إلى أن سعر العمرة سيكون في بداية الموسم 1050 دينار، وفي العشر أيام الأخيرة من رمضان يرتفع سعر العمرة لزيادة عدد أيام المبيت في الفنادق.

ونصح أبو مذكور، المواطنين الذين يرغبون في أداء العمرة بأخذ الطعوم وأن يجهزوا جوازاتهم وأوراقهم.

وفي 23/1/2022 أعلن حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عن استئناف تسيير رحلات العمرة من الأراضي الفلسطينية لهذا العام، بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه؛ نتيجة لانتشار جائحة كورونا منذ عام 2019.