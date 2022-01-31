تجارة الامارات مع "إسرائيل" تتجاوز المليار دولار

قال الرئيس دولة الكيان "الاسرائيلي"، إسحق هرتسوغ، خلال زيارته لدبي، اليوم الاثنين، إن تجارة "إسرائيل" مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار.

كان الشيخ محمد بن زايد، استقبل الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى من نوعها لتعزيز العلاقات بين البلدين، وجرت له مراسم استقبال رسمية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات وإسرائيل تتبنيان رؤية مشتركة تجاه مصادر التهديد لاستقرار المنطقة، ويجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد "الميليشيات والقوى الإرهابية".

وقال خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في أبوظبي، أن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى دولة الإمارات يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة بلدينا وشعبينا.