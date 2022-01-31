هكذا عادل محمد صلاح أبو تريكة في كأس الأمم الافريقية !

عادل محمد صلاح قائد المنتخب المصري لكرة القدم رقما مميزا لمواطنه نجم "الفراعنة" والأهلي السابق محمد أبو تريكة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد صلاح اليوم الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام المغرب في المباراة التي حسمها "الفراعنة" بنتيجة 2-1 ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبراير المقبل.

وهذا الهدف هو الثاني لصلاح في البطولة القارية الحالية بعد هدفه الأول في شباك غينيا بيساو ضمن دور المجموعات.

وبهدفه اليوم، عادل صلاح رقم محمد أبو تريكة بتسجيل 6 أهداف في بطولات كأس إفريقيا، حيث سبق لصلاح تسجيل أربع أهداف في النسختين السابقتين، موزعة في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

ويعد النجم المصري الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي للفراعنة في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ثم أحمد حسن (8 أهداف).

ويأتي الشاذلي في المركز الرابع في قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد كل من الكاميروني صامويل إيتو صاحب الصدارة برصيد 18 هدفا ولوران بوكو من ساحل العاج (14 هدفا) والنيجيري رشيد يقيني (13 هدفا.