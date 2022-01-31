الضفة والقدس: الاعتداء على شابين واعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 31/1/2022، حملتها المسعورة في الضفة المحتلة والقدس، فشنت حملة اعتقالات واسعة، فيما اعتدت على شابين خلال اعتقالهما.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدن الضفة المحتلة، فاعتقلت أكثر من 20 مواطناً.

فيما اقتحمت قوات خاصة صهيونية بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابين بعد تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها والاعتداء عليهما، حيث ظهرت آثار دمائهما في المكان.

كما فتشت منزل الشاب أحمد بكر ربيع في بيت عنان وتسليم ذويه بلاغا بخط اليد لمراجعة مخابراتها.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

1. معروف فهد - أريحا

2. محمد أبو العسل - أريحا

3. محمد السراديح- أريحا

4. محمد بالو- أريحا

5. عمار شقبوعة- أريحا

6. محمد محمود مناصرة - أريحا

7. عدي سمير أبو شرار- مخيم عين السلطان

8. قصي سمير أبو شرار- مخيم عين السلطان

9. محمد الونة- جنين

10. عبد الترب- جنين

11. أحمد شلالدة- الخليل

12. محمد عبد السلام ربيع- القدس

13. زيد مطر- مخيم الجلزون شمال رام الله

14. مهدي الظاهر- مخيم الجلزون

15. قصي عوض المصري- شقبا غرب رام الله

16. خالد محمد المصري- شقبا

17. فارس شلش- شقبا

18. توفيق قنديل- الخليل

19. مسلم مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

20. مؤمن جمال مرعي- قراوة بني حسان

21. ساهر عمار مرعي- قراوة بني حسان

22. محسن محمود مرعي- قراوة بني حسان

23. محمود عبد الكريم مرعي- قراوة بني حسان