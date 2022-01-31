بالتزامن مع زيارة هرتسوغ: عملية يمنية قوية تُشل الحركة في أبو ظبي

أفادت قناة الميادين، اليوم الاثنين 31/1/2022، أن حركة الملاحة في مطار أبو ظبي عاصمة الإمارات توقفت نتيجة عملية يمنية قوية.

وأضافت المصادر أنّ "شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملية يمنية قوية". وتابعت "اللافت أن العملية اليمنية الجريئة في قلب أبو ظبي تزامنت مع زيارة هرتسوغ".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية واسعة لها استهدفت عمق الإمارات.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد تحدثت عن هبوط طائرة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي، وكان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه دولة الإمارات، ولم ينجم عن الهجوم أي خسائر".

وأضافت الوزارة الإماراتية أنّه "سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أيّ تهديدات، ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة"، مضيفةً "أنّنا نهيب بالجمهور الكريم استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة".

سبق ذلك ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أن "القوات المسلحة اليمنية ستعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي".

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "توقيت الهجوم على أبو ظبي أثناء زيارة هرتسوغ، يمثّل بطبيعة الحال محاولة لتخريب الزيارة"، مضيفةً أنّ "هرتسوغ كان في الفندق عند حصول الهجوم".

وتابعت: "يبدو أن الحوثيين مصمّمون على فرض معادلة مفادها أنه إذا واصلت الإمارات والسعودية مهاجمتهم في اليمن، فستكون أبو ظبي على مهدافهم".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير إماراتية "تفعيل منظومة الدفاع الجوي تزامناً مع زيارة هرتسوغ لأبو ظبي".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه "تمّ اطلاع رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ على تفاصيل الحادث في أبو ظبي، وأنّ الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها"، مضيفاً أنّ "الرئيس والوفد المرافق لم يتعرّضوا لأي خطر".

ووقع منذ أسبوعين حادثا تفجير، الأول قرب خزانات "أدنوك" والثاني في مطار أبو ظبي الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، حول هذه العملية: "رداً على تصعيد العدوان وجرائمه، نفّذت قواتنا الصاروخية والمسيّرة عملية إعصار اليمن الثانية"، وجرى استهداف "موقع الظفرة الجوي ومواقع حيوية في دبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ".