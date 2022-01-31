الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" في محيط دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، فجر اليوم الاثنين 31/1/2022، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخه.

وذكر مصدر عسكري لوكالة سانا أنه "حوالى الساعة 3،05 من فجر اليوم الإثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أنّ العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

هذا وفي وقت سابق، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية.

وأكّد مصدر عسكري سوري أنّ العدوان "استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".