السنغال تقصي غينيا الاستوائية من كأس الأمم الإفريقية

تفوقت السنغال على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ختام دور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وخلال المباراة تناوب على تسجيل ثلاثية السنغال كل من فامارا دييدهيو، وشيخو كوياتي، وإسماعيلا سار في الدقائق 28 و68 و79 على التوالي، فيما سجل هدف غينيا الاستوائية الوحيد جانيك بويلا سام في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

ويُشار إلى أنه بهذا الفوز، حجزت السنغال بطاقة لها في المربع الذهبي وهي الرابعة والأخيرة، حيث ستواجه في قبل النهائي بوركينا فاسو الفائزة بدورها على تونس بهدف دون مقابل ضمن ربع النهائي أمس السبت.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية سيلتقي المنتخبان المصري والكاميروني.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري، و6 فبراير المقبل.