يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري باستمرار أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عنه عدد كبير من المتابعين في سورياوفي العديد من الدول العربية الأخرى، ولمعرفة أسعار الدولار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأثنين 31 يناير 2022

تراجع متوسط سعر الدولار في سوريا، اليوم الإثنين 31 يناير 2022، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأثنين 31 يناير 2022

وتراجع متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأثنين 31 يناير 2022

سعر اليورو الأوروبي

هبط متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3997 ليرة للشراء، و4041 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى نحو 4804 ليرات للشراء، و4861 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأثنين 31 يناير 2022

سعر الريال السعودي

ونزل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم 955 ليرة للشراء، و967 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، ليسجل 974 ليرة للشراء، و987 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى نحو 11841 ليرة للشراء، و11981 ليرة للبيع.

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