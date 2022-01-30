سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 31 يناير 2022، يبحث الكثير من المهتمين باخبار المال و الاعمال عن أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، لذلك فإن فريق وكالة فلسطين اليوم يرصد لكم بشكل يومي أسعار العملات في العديد من الدول. و في هذه المقالة نضع بين ايديكم أسعار صرف العملات مقابل الدينار العراقي.

حيث شهدت أسعار صرف الدولار في العراق تبايناً في تعاملات الاثنين 31يناير/ كانون الثاني 2022 في معظم بورصات المحافظات وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

و ارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد إلى 1479.5 دينار مقابل 1479 دينارا، أمس.

واستقر سعر الدولار في بورصة البصرة عند 1480 دينارا.

وزاد سعر الدولار في بورصة الحارثية ببغداد إلى 1479.5 دينار مقابل 1479.25 دينار، أمس.

كما زاد سعر الدولار في بورصة الموصل إلى 1481 دولارا مقابل 1480.5 دينار، أمس.

وزاد سعر الدولار في بورصتي السليمانية ودهوك إلى 1481 دولارا مقابل 1480.75 دينار، أمس.

واستقر سعر الدولار في بورصة أربيل عند نحو 1480.25 دينار.

وفي بورصة النجف سجل الدولار 1479.5 دينار.

و بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم 1626.04 دينار للشراء، و1636.34 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1952.87 دينار للشراء، و1967.19 دينار للبيع.

و جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.89 دينار للشراء، و391.19 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.65 دينار للشراء، و399.17 دينار للبيع.

كذلك سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4800.29 دنانير للشراء، و4845.47 دينار للبيع.