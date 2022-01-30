حفل تكريم لعدد من أبناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا

أقامت مبادرة تفعيل الجالية الفلسطينية في بريطانيا حفل انطلاقة نشاطاتها تحت شعار (فلسطين تجمعنا) برعاية رابطة الجالية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة.

وحضر الحفل المئات من أبناء الجالية الذين تفاعلوا مع فقرات منوعة شملت عرضا للدبكة الفلسطينية بمشاركة فرقة (هوية) ومسرحية (وعد الله) من أداء الفنان المسرحي احمد النجار والطفلة آية والتي تسلط الضوء على جانب من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واعتداءاته إضافة لأغاني وطنية من أداء الفنان ربيع رزق، وقد شهد الحفل مداخلات للضيوف الذين تم تكريمهم نظير ما قدموا من إنجازات وابداعات في عام مضى تقديرا لجهودهم في شتى المجالات وتحفيزا لمختلف أبناء الجالية.

وبدأ الحفل بتقديم يعكس الهدف من إقامة هذا النشاط الساعي لتوحيد الجهود ولم الشمل الفلسطيني في الشتات بكلمة قدمها ممثل المبادرة الاعلامي ابراهيم خضرة قبل افتتاح الحفل من الرئيس الحالي المؤقت لرابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا الاستاذ علي الصالح الذي أشار لضرورة تفعيل العمل المشترك خدمة لابناء الجالية والقضية الفلسطينية عموما، وأشاد سعادة سفير فلسطين في المملكة المتحدة حسام زملط بجهود أبناء الجالية وضرورة تكاتف الجهود وتفعيلها في بريطانيا التي تحظى بخصوصية للقضية الفلسطينية وابعادها الدولية.

وشهد الحفل تكريم كل من الكاتب والصحفي عبد الباري عطوان الذي تطرق في مداخلته لجوانب سياسية تعكس أهمية العمل المشترك للتصدي لراوية المحتل، إضافة للشيف الفلسطيني أبو جوليا الذي يحظى بمتابعة عربية واسعة النطاق في منصات التواصل الاجتماعي.

وعن الحقل العلمي تم تكريم المهندسة بيان ابو سلامة مخترعة اول ستلايت فلسطيني، وحصد نور السويطي بطل التايكوندو جائزة الأفضل في المجال الرياضي إضافة للمحاميين أمجد السلفيتي وميشيل عبد المسيح لجهودهم الحثيثة في الدفاع عن قضايا الفلسطينيين في الشتات.

وختم الحفل بتقديم الكنافة النابلسية على الحضور.

يذكر ان هذا النشاط يمهد لسلسلة من الجهود تسعى لتحفيز رابطة الجالية نحو إقامة مؤتمر عام لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بدماء شابة تواكب تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة.













