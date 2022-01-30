سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 31 يناير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 م
30 يناير 2022
الليرة اللبنانية
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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 31 يناير 2022، حيث يبحث الكثير من متابعي العملات عن أسعار العملات و خصوصا الدولار الأمريكي في لبنان. و يرصد لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي.

سعر الدولار في لبنان

شهد سعر صرف الدولار تراجعاً سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022، لسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

و تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية نحو 22 ألفاً و150 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 22 ألفاً و50 ليرة فقط لكل دولار أمريكي واحد.

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