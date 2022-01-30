أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير بعد 24 ساعة على خروج المنتخب التونسي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء قرار الاتحاد التونسي في بيان نشره على حسابه بفيسبوك قال فيه: "تقرر إنهاء التعاقد مع السيد منذر الكبير، وتعيين السيد جلال القادري خلفا له".

وأضاف الاتحاد: "نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية، راجين للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ".

وتأتي إقالة الكبير بعد خروج فريقه من كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام بوركينا فاسو، ضمن الدور ربع النهائي أمس السبت.

وإليكم نص البيان:

الاتحاد التونسي لكرة القدم

بلاغ

تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له .

و بالمناسبة نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية.

كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة .