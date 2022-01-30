راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار تسيطر على البلاد و فصة مهيأة لسقوط زخات مطرية

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من مساء غد الاثنين وحتى نهار الثلاثاء.

و وفقاً للراصد الجوي، فإن هناك فرصة لهطول زخات من الأمطار .

و كانت الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غداً الاثنين غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الليلة، فيكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

اما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ،وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا الى بارد نسبي نهار الأربعاء، و شديد البرودة ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا الى بارد نسبي نهارا و شديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .