قائد القوة البحرية لحرس الثورة: سددنا 6 صفعات موجعة للولايات المتحدة

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تجرؤ على المرور بالمياه الخاضعة لإيران دون إذن منها.

وقال العميد تنكسيري: "خلال السنة ونصف من الاحتكاك مع القوات الأمريكية في الخليج، سددنا 6 صفعات موجعة للولايات المتحدة، وتم تنفيذها بيد مقاتلي الإسلام".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في بداية الثورة كانت تفتقد للأسلحة الحديثة، لافتاً إلى أن إيران كانت تضطر لاستيراد الصواريخ القديمة وتعيد إنتاجها وتحسينها، لأن الكثير من الدول كانت ترفض بيعها الأسلحة.

وأضاف تنكسيري: "طيلة السنوات الماضية حطمنا قوة أمريكا الورقية، وكانت السفن الأمريكية تدمّر في الخليج الواحدة تلو الأخرى، وخوفاً على سمعتهم كانوا يزعمون أن هذه الصواريخ لم تكن موجهة إلى سفنهم".