تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، العديد من الموضوعات التي تهم المتابعين في المنطقة العربية، وفي هذا المقال سنتحدث عن قانون التجنيس في الأردن وكافة التفاصيل التي تتعلق به. تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن ويبحث الكثير من الأردنيين عن تفاصيل هذا القانون الذي يهم كافة شرائح المجتمع الأردني، وأثيرت حوله ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لذا قررنا كتابة هذا المقال.

تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن

هو قرار شامل منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسية ( من غير أردنيين ) ومعظمهم من المخيمات الفلسطينية، و يبلغ عددهن 80 الف نسمة ( 60 الف متزوجات من فلسطينيين والأخرى من جنسيات مختلفة منها عراقية، ومصرية … وغيرها ) ونتج عن هذا القرار معارضين ومؤيدين وحدث مشاجرات خلال عقد مجلس النواب الأردني وقام رئيس المجلس بتقديم اعتذاره عما صدر وحدث خلال الجلسة.

تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن شروط قرار التجنيس ان تكون الأم اردنية الجنسية ولها رقم وطني وحاصلة على بطاقة شخصية

.يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية للأبناء من الام الأردنية شخصياً

يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية للأبناء القاصرين في حالة وفاة الام من الولي / الوصي

يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية من الأبن البالغ في حالة وفاة الأم.

ان يكون الابن حاصل على اقامة مشروعة في المملكة كل حسب جنسيته.

ان يكون تاريخ الحصول على الجنسية الأردنية (تجنس الزوجات) قبل حدوث واقعات الولادة للابناء.

حصول حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من (مصر، لبنان، سوريا، العراق، اليمن) على بطاقة اقامة سنوية سارية المفعول من وزارة الداخلية.

ان يكون الاب الاجنبي حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود اذا كان من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة،أو اثبات غير مقيم .

ان يكون الابن حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة. تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن المزايا المقدمة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين - الدراسة في المدارس الحكومية للمرحلتين ( الأساسية والثانوية ). - معاملتهم نفس معاملة الأردنيين في التأمين الصحي وحق التملك . - الحصول على رخصة القيادة. - منحهم الاقامات السنوية وقبولهم في الجامعات الحكومية. - الاستثمار وفق القوانين المعتمدة. تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن

معارضو التجنيس

رفضت الأردن بقرار التجنيس لأبناء الاردنيات المتزوجات بسبب مخاوف سياسية، وأيد وزير شؤون المرأة السابق لدولة الأردن قرار الحكومة في رفض وعدم تجنيس أبناء الاردنيات في هذه الفترة خوفا من الموقف الإسرائيلي بالتوطين والوطن البديل التي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد قضية فلسطين.

وأوضح الوزير ايضا ان الظروف الامنية لا تسمح بأخذ قرار التجنيس لأبناء الاردنيات لنفس الأسباب التي ذكرت ولكن أصدرت الحكومة الأردنية تسهيلات لأبناء الاردنيات لتخفيف هذه المعاناة.

تفاصيل قرار تجنيس أبناء المجنسات في الأردن

مؤيدو التجنيس

قالت حياة المسيمي ( مقررة لحنة المرأة والاسرة بالبرلمان) انها تؤيد قرار التجنيس ومنح الجنسية الأردنية لهم بقصد وهدف المساواة الدستورية بين الأردنيين وقالت ايضا ان هذا القرار لا يتناقض مع حق العودة للأبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين.

ويرى مؤيدو التجنيس ان اتاحة لهم منح فقط في القضايا الحياتية كي لا يشعروا بالأزمات المعيشية فهم لا يحتاجون الى القضايا السياسية مثل اخذ منصب في مجلس النواب.