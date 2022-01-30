بالفيديو مصر تقلب الطاولة وتتقدم على المغرب بنتيجة 2-1

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:31 م
30 يناير 2022
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تقدم المنتخب المصري على نظيره المغربي، مساء اليوم الأحد، وقلب الطاولة على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وبفوز المنتخب المصري على المنتخب المغربي، تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا.

وسجل محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم لمصلحة المنتخب المصري 2-1، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله محمد صلاح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

وكان قد سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدف التعادل، في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء لمنتخب بلاده.

وكان المنتخب المغربي قد تقدم بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان بوفال في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

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