تعرفوا على أهم الفوائد الصحية لشرب القرفة

فوائد القرفة للأعصاب، تعتبر القرفة من الأعشاب التي تستخدم كعلاج للكثير من المشاكل الصحية، و من بينها مشاكل الأعصاب، و لذلك يضع فريق "فلسطين اليوم الإخبارية "، في هذه المقالة أهم فوائد القرفة لعلاج الكثير من الأمراض و المشكلات الصحية.

فوائد القرفة للأعصاب تقوية الأعصاب، وتساعد على استرخاء الأعصاب، والتخلص من التوتر والقلق، وتساعد القرفة على إصلاح الخلايا العصبية التالفة وتعزيز نشاط الدماغ.

فوائد القرفة للأعصاب أيضاً قد تساهم في حماية الخلايا العصبية في الدماغ، وتحسين بعض وظائفه لدى مرضى الزهايمر والباركنسون، إلا أنه لا زالت هناك حاجة إلى إجراء أبحاث بشرية لتأكيد النتائج.

تعتبر القرفة علاج فعال للأعصاب، حيث إن شرب كوب واحد من القرفة يساعد على تهدئة الأعصاب، حيث أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت حول القرفة في أبريل عام 2005م، وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة أمريكا الشمالية لعلم النفس، وأثبتت أن شم رائحة القرفة يعزز من الأداء المعرفي للدماغ.

وثبت الكثير عن فوائد القرفة للأعصاب، وتم التأكيد على أنها تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة، وبشكل خاص أنسجة الخلايا العصبية، كما يعتبر تناول منقوع القرفة هام جدًا للتخلص من القلق، والاكتئاب نظرًا لاحتوائها على كمية كبيرة من المهدئات الطبية، والعناصر الأخرى مثل المنجنيز، ومضادات الأكسدة، ومركب الفينول الطبيعي.

فوائد شرب القرفة على الريق

تحسين صحة القلب والشرايين

غنية بمضادات الأكسدة

التقليل من الالتهاب

التخلص من البكتيريا المتراكمة في الفم والمسببة لرائحة الفم الكريهة

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية

التقليل من مستويات السكر في الدم

تقليل الوزن

حماية الخلايا العصبية في الدماغ

تساهم في الوقاية من السرطان.

فوائد القرفة للتنحيف

يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وهذا ما لا تستطيع القرفة السيلانية فعله، ومع ذلك لا يؤدي تناول القرفة لوحدها إلى إنقاص الوزن، بل يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي الصحي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن تناولها كمشروب له دور في حرق الدهون بفعالية كبيرة ولكن ليس كرجيم أساسي لوحدها فقط.

فوائد القرفة للبشرة

تخفف من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن

زيادة رطوبة ولمعان الشفاه

تخفف الأكزيما وتعالج الحكة والبقع الفاتحة الناتجة عنها

تعالج ترهلات البشرة التي تحدث بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين فيها.

تعقم الجروح وتطهرها.

تعالج حب الشباب والآثار الناتجة عنه.

تزيل الطبقة الخارجية التالفة من الجلد، وتجعل البشرة أكثر صفاءً ونقاوة.