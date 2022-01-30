أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الاثنين 31 يناير 2022

أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 31 يناير 2022، شهدت أسعار العملات الرقمية ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.73 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.66% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.61%، ما يعادل انخفاض قدره 0.03% عن اليوم الماضي.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 38,062 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.00% لتسجل نحو 2,607 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.87% لتسجل نحو 384 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.31% لتسجل نحو 1.07 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.82% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 0.6185 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.04% لتسجل نحو 50 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 0.1427 دولار.