أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الاثنين 31 يناير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:21 م
30 يناير 2022
بيتكوين.
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أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 31 يناير 2022، شهدت أسعار العملات الرقمية ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.73 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.66% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.61%، ما يعادل انخفاض  قدره 0.03% عن اليوم الماضي.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 38,062 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.00%  لتسجل نحو 2,607 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT)  لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.87% لتسجل نحو 384 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.31% لتسجل نحو 1.07 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.82% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.10% لتسجل نحو 0.6185 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.04% لتسجل نحو 50 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن  (DOGE) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 0.1427 دولار.

 

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