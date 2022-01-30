العقاد: صعود المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بغزة وتوقعات بارتفاع إصابات "أوميكرون"

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، اليوم الأحد، صعود المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، في حين تتوقع وازرة الصحة تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بمتحور "اوميكرون" بسبب سرعة انتشاره.

وأفاد العقاد، في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس المحلية"، بأن وزارة الصحة جهزت نفسها لتقديم الخدمات لطبية لمصابي كورونا، في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس.

ونوه إلى "تزايد نسبة الإصابات بعدوى (كوفيد-19) يوما بعد يوم، فإن حالات الدخول إلى المستشفى ستكون مرتفعة، وكذلك ارتفاع أعداد حالات الوفيات"، مهيبًا بالمواطنين بضرورة اتباع وسائل الوقاية والسلامة والإسراع لتلقي التطعيم.

وبخصوص استقبال المستشفى الأوروبي للمرضى، أكد العقاد، أنه "ما زال يستقبل الحالات الخطرةن والحرجة من إصابات كورونا".

وأشار إلى أن محطات الأوكسجين في المستشفى بحاجة إلى معدات وبحاجة إلى صيانة إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، والاحتلال يماطل بإدخالها لقطاع غزة.

وأضاف العقاد، أن إدارة المستشفى تتواصل مع جهات الاختصاص، والمؤسسات الدولية من أجل إدخال المعدات ووقف مماطلة الاحتلال.

وشدّد مدير مستشفى غزة الأوروبي، على أن المسؤولية تقع على عاتق المواطن في اتباع إجراءات السلامة، أو أخذ التطعيم.