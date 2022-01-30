"الجهاد الإسلامي" تدين بشدة استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال على أراضيها

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، وبشدة استقبال دولة الإمارات العربية، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" على أراضيها، اليوم.

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، أن استقبال ما وصفتهم بـ"رؤوس الارهاب والتطرف" هو تدنيس للأرض العربية ، ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله في المنطقة العربية، ولكن هيهات لكل المطبعين والمستبدين الذين يسيرون في طريق معاكس لإرادة شعوب الأمة وتطلعاتها.

وأوضحت أنه مهما بلغ مستوى تحالف العار مع العدو سيبقى الإيمان بزواله الحتمي أقوى وأصدق من سراب تلك التحالفات والعلاقات الباطلة معه.

وبيّن أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاٍرهاب الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ، تستقبل "أبو ظبي" أحد عتاة التطرّف والارهاب اليهودي "اسحق هرتسوغ" لتعزيز تحالف التطبيع الذي يتجاور كل المحرمات ويمثل ردة عن الثوابت القومية والإسلامية.

الجدير بالذكر، أن رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد التقى اليوم، فور وصوله الإمارات، ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، في إطار العلاقات التطبيعية بين البلدين.