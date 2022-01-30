الصحة الفلسطينية تسجل 11 حالة وفاة و 8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن وزارة الصحة سجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة وحالتان في طوباس، حالة في طولكرم، وحالة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة: إن "وزارة سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 49، ضواحي القدس 60، الخليل 126، قلقيلية 13، سلفيت 25، نابلس 112، رام الله والبيرة 241، بيت لحم 157، جنين 43، طوباس 17، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 130، مدينة القدس 0".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أم الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 150حالة، وفي العناية المكثفة: 72 مريضًا، فيما يخضع 22 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، وقد بلغ عدد الفحوصات: 15773 (باستثناء مدينة القدس).

إليك التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الأحد: 30/1/2022

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 4452

قطاع غزة: 1345

مدينة القدس: 2860

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 893

قطاع غزة: 130

مدينة القدس: 0

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 4

قطاع غزة: 7

مدينة القدس: 0