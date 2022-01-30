مشروب مذهل لتحسين النوم.. تعرف عليه

أعلنت خبيرة التغذية الروسية، إيرينا ريل، عن مشروب مثالي لتحسين النوم، كما يحتوي على تأثيرات مهدئة.

وقالت الخبيرة: "لتحسين نوعية النوم، من المفيد شرب منقوع من شاي الصفصاف قبل النوم"، مشيرة إلى أن هذا المشروب له تأثير مهدئ.

ووفق الخبيرة، فإن شاي الصفصاف يحتوي على الكثير من فيتامينات ب، كما أنه غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والفوسفور. في الوقت نفسه، فهو غير ضار على الإطلاق لجسمنا: يمكنك تناوله بأي كميات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مفيد جدًا لصحة الرجال. شاي الصفصاف له تأثير إيجابي على عمل غدة البروستاتا، ويقلل من خطر الإصابة بأورام الأعضاء التناسلية الذكرية. وفق الخبيرة.

وأضافت، أن المشروب من هذا النبات مفيد أيضًا للنساء: فهو يخفف الألم أثناء الدورة الشهرية، كما يوصى بشربه للنساء الحوامل المصابات بالتسمم، وفقا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس".