داخلية غزة تعلن أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الاثنين الموافق 31 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد يكون للحافلات: السابعة، والثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/5) هنا، وأيضًا للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) هنا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، من المسافرين ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.