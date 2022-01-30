موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. رابط الفحص، ينتظر نحو 100 ألف مستفيد في قطاع غزة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية دفعة شهر فبراير، لكونهم بأمس الحاجة لها، فهم يعتمدون في الحصول عليها على تلبية أدنى مستلزمات بيوتهم، كونهم يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عاما، وهو ما خلف دمارا كبيرا في القطاع الاقتصادي والتجاري، كما خلف جيشا من البطالة وأكثر من 100 أف خريج عاطل عن العمل.

ومطلع كل شهر تتجه أعين الغزيون صوب محركات البحث للبحث عن رابط موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. رابط الفحص، وهو ما يجدوه دائما على وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الذي يبذل جهودا حثيثة في التواصل مع الجهات المختصة ومعرفة موعد صرف المنحة القطرية وإبلاغ المستفيدين بوقتها.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. رابط الفحص

ومنذ عام 2018 بدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف مستفيد بشكل شهري، إلا أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعيف وتمنع إدخالها في الكثير من المناسبات، وهو ما يثير غضب أبناء قطاع غزة وخاصة العاطلين عن العمل، كونهم يعتبرونها طوق نجاة في شراء احتياجات أطفالهم ومنازلهم.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

وفي العادة يصل رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي مطلع كل شهر إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز للاطلاع على مشاريع اللجنة في قطاع غزة، كما يتم الإعلان عن آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار والعدد الأسر المستفيدة منها، كون العدد يختلف من دفعة إلى أخرى.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية تشرف بشكل كامل على أسماء وآلية صرف المنحة القطرية للمستفيدين منها، إلا أن الأمور تغيرت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في شهر مايو 2021 الماضي، إذ أن حكومة الاحتلال منعت دخول أموال المنحة إلى قطاع غزة نحو 3 أشهر، إلا أنها سمحت بذلك بشرط اشراف الأمم المتحدة على كل زمام الأمور فيما يتعلق بذلك.

وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2022 فور الإعلان عنها من قبل الجهات ذات العلاقة، كما ستعمل على وضع رابط فحص أسماء المستفيدين منها.

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