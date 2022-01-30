اضبط احدث تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على نايل سات وعرب سات hd بث مباشر

تحديث الان تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات hd ، واهتم فريق فلسطين اليوم في عمليات البحث التي تزايدت في الفترة الأخيرة لا سيما مع تحديث قناة الجديد لهذا العام ، وقد قرر الفريق وضع الإشارة بين هذه السطور من أجل الاستمتاع في أوقات جميلة ورائعة في مشاهدة برامج ونشرات أخبار قناة الجديد بجودة عالية وبدون توقف أو تقطيع ، وتعد الفضائية من القنوات اللبنانية الرائدة في مجال الاعلام على صعيد التأثير في الأشخاص وتغطية الاحداث الميدانية ونقل الاخبار المحلية والعربية والدولية ، كما تسعى القناة إلى جذب الجمهور إليها عبر تقديم أفضل الخدمات الإخبارية والمتنوعة .

ونتيجة لذلك ، ارفقنا لكم تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على النايل سات وعرب سات ، وحققت القناة نجاحًا باهرًا في استقطاب وجذب المشاهدين إليها من مختلف انحاء دول العالم ، حيث سجلت العام الماضي قفزات نوعية على صعيد نسبة المشاهدات والتأثير ونقل الاحداث ، ما جعلهم يحرصون دوما على التعرف على إشارة تردد قناة الجديد اللبنانية .

ونشير ايضًا إلى أن قناة الجديد اللبنانية تسلط الضوء على الأوضاع المحلية والعربية ، وعلى مدار الوقت دون توقف ، ما جعل ترددها من أكثر الترددات بحثًا، لمشاهدة محتوى الإعلامي للقناة .

تأسيس قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

في عام 1992 انطلق أول بث لقناة الجديد وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت بث القناة فيما أعد بثه في 2005، وأطلقت القناة على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط".

ونظمت القناة حفلاً كبيرًا عقب إعادة افتتاح القناة من جديد بعدما أغلقت لمدة خمسة أعوام منذُ عام 2001، وبعدها غير اسمها إلى قناة الجديد.

ونافست قناة الجديد العديد من المحطات التلفزيونية على المستوى المحلي والعربي، حيث استطاعت القناة ان ترفع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف.

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

رابط الموقع الالكتروني الخاص بقناة الجديد

ولقد ارفقنا لحضراتكم رابط قناة الجديد اللبنانية الرسمي الالكتروني ، وللاطلاع على أحدث اخبار الموقع القناة ، (https://www.aljadeed.tv/arabic).

تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

وتقدم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2022 على نايل سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة :

وبهذا التردد يمكن للمستخدم أن يستقطب قناة الجديد على شاشة التلفاز ومشاهدة كل ما يبث على القناة على مدار 24 ساعة، دون تشفير (مجان).

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12130

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة: HD.