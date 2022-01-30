تفاصيل سبب وفاة المفكر الإسلامي جودت سعيد في تركيا .. موعد الدفن ويكيبيديا .. مؤلفات جودت سعيد

سبب وفاة المفكر الإسلامي جودت سعيد وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الاحد الموافق 30-1-2022 عن وفاة المفكر السوري عن عمر ناهز 91 عاما ، في حين عم الحزن والغم بين صفوف ذويه وعائلته وأصدقاءه وكل من يعرفه الذين اعتبروا ان رحيله خسارة كبيرة جدًا ، وفي هذه السطور ستتعرفون على ابرز المؤلفات للراحل جودت سعيد

فريق فلسطين اليوم بحث عبر مواقع الانترنت وقام بالاجابة عن سبب وفاة المفكر الإسلامي السوري جودت سعيد في هذه المقالة ، كما نقلنا لكم ابرز التعازي التي تقدم بها المواطنين وشخصيات رفيعة عبر المنصات الرقمية التي تترحم على جود سعيد وسألت المولى عزول ان يتغمده بواسع رحمته .

سبب وفاة المفكر الاسلامي جودت سعيد

وعن الإجابة عن هذا التساؤل ، فقد توفي المفكر جودت سعيد اليوم في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام من عيد ميلاده الواحد والتسعين ، جراء اصابته بمرض عضال مزمن .

موعد دفن المفكر السوري جودت سعيد

ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الراحل جودت سعيد خلال الساعات المقبلة ، لكن عائلته ستقرر في الساعات المقبلة تحديد مكان دفنه في تركيا أو نقل جثمانه إلى سوريا .

حساب Amina Khoulani على الفيسبوك ، كتب :" فقد العالم اليوم، المفكر الاسلامي اللاعنفي والتنويري جودت سعيد . يعتبر جودت سعيد رائد الفكر اللاعنفي في العالم الاسلامي وامتداد لمدرسة المفكر مالك بن نبي .وهو من ابرز رواد النضال اللاعنفي في العالم كله . كان جودت سعيد مثالا نادرا عن التوافق بين القول والفعل و قضى حياته في محاربة الظلم والاستبداد السياسي والاجتماعي و اعتقل اكثر من مرة نتيجة ذلك و كان محارب من السلطة والمشايخ على حد السواء. ترك أمراً خالداً في نهجه وكتبه وسيرته النضالية . تعرفت عليه وبدأت اسمع منه من حوالي عشرين سنة .فكان لفكره وكلامه الأثر العميق في نضالي . كما كان لفكره الأثر في مسيرة الحراك الثورة في مدينة داريا . أستاذي العظيم . رحمك الله وجمعك مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى وعزائي الكبير لابنته كوثر جودت سعيد وأولاده بشر وسعد وبنات اخته : Afra Jalabi Mariam Jalabi وآمنة أروى وكل أهله و محبيه ".

المكتب الإعلامي الميادين كتب :" نعوة وفاة المفكر الاسلامي جودت سعيد في ذمة الله توفي في تركيا صباح هذا اليوم يذكر ان الشيخ زار مدينة المياذين عام ٢٠١٢ والتقى به جمع من المثقفين والشعراء والادباء بحضور الاستاذ الشاعر فايز ضويحي والأستاذ الشاعر مصطفى رديف والاستاذ محمد الراوي واخرون … قال عنه أميرنا محمد أمير ناشر النعم "كنت وما زلت أسمي الأستاذ المعلم جودت سعيد ضمير الثورة السورية التي حلمنا ونحلم بها". اشتهر جودت سعيد بأنه داعية اللاعنف. ورفض الإيمان بالعنف والسلاح وظل يؤمن بما أسماه "قوة الحقيقة". لكن كل ذلك وغيره لم يشفع له عند النظام الأسدي الذي اعتقله خمس مراتٍ. يقول عنه أحمد اليوسف: "فاجأني بتمسكه بدعوة اللاعنف، في زمن المجازر الجماعية، واستفحال العنف ، واغتيال لنشطاء الضمير. ليته قدوة لكل من تبنى الدين إيمانًا ورسالةً وعقلًا وعملًا". أحر التعازي لكل محبي الفقيد".





من هو المفكر الإسلامي جودت سعيد ويكيبيديا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن المفكر جودت سعيد وهو من مواليد بئر عجم القنيطرة عام 1931، أتم جودت سعيد دراسته الابتدائية في مدينة القنيطرة، ثم أرسله والده لمتابعة دراسته في مصر (الأزهر الشريف) في عام 1946م.

كما ان الراحل جودت سعيد فقد أتم هناك المرحلة الثانوية، والتحق بكلية اللغة العربية، ليحصل على إجازة في اللغة العربية منها.

من مؤلفات المفكر جودت سعيد

ومن ابرز مؤلفات الفكر جودت سعيد وهو التالي: مذهب ابن آدم الأول ... حتى يغيروا ما بأنفسهم ... فقدان التوازن الاجتماعي ... العمل قدرة وإرادة ... الإنسان حين يكون كلاً وحين يكون عدلاً ... اقرأ وربك الأكرم ... كن كابن آدم ... رياح التغيير.