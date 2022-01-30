ضبط 10 أطنان من السلع منتهية الصلاحية في شمال غزة

أعلنت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في محافظة شمال غزة، اليوم الأحد، ضبط عشرة أطنان من السلع والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، خلال جولة تفتيشية مشتركة برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني على عدد من المخازن والمحلات التجارية والأسواق العامة في شمال القطاع.

وأوضحت مباحث التموين، أنها ضبطت خلال جولة تفتيشية حليب مجفف ومشروبات غازية، منتهية الصلاحية لدى التاجرين "م. ع"، و "أ. ف".

وحررت محضر ضبط بالبضائع والسلع المضبوطة، وأحالت ملف التاجرين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

كما أعلنت أنها ضبطت كميةً من عبوات عصير "المانجا" تقدر بــ" 6 " آلاف لتر لدى مخازن التاجر (أ. ف) بمحافظة الشمال، وذلك لمخالفتها المواصفات الصحية.

كما وحررت مباحث التموين، محضر ضبط للكميات المضبوطة، وإحالة ملف التاجر إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.