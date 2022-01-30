"الأونروا"سنبدأ غداً بصرف مساعدات مالية لإصلاح المنازل المدمرة خلال العدوان الأخير

أعلنت "الاونروا" اليوم الاحد 30/1/2022 ، انها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الموافق 31 يناير 2022، بصرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل التي تضررت خلال التصعيد الأخير في مايو 2021

وبينت الاونروا انه سيتم توزيع 1,940,000 دولار أمريكي مخصصة لإصلاح600 منزل تأثروا جزئيا جراء التصعيد الأخير ، بالإضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير إلى إبريل 2022.

وأوضحت "الاونروا انها تواصلت مع حوالي 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم والتي يقدر مجموعها ب 1,500,000 دولار أمريكي والتي سيتم صرفها من البنوك خلال الأسبوع القادم.

وطالبت الأونروا جميع العائلات التي تصلها إشعارات بالذهاب إلى البنوك واستلام المبلغ النقدي المخصص لهم والبدء في الأعمال المطلوبة.