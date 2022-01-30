سبب دوي الانفجار الكبير الذي هز مناطق عدة من قطاع غزة

سمع ظهر اليوم الأحد 30/1/2022، انفجار قوي في كافة مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن أصوات الانفجارات التي تسمع عبارة عن غارات وهمية تنفذها طائرات الاحتلال في عرض بحر القطاع.

والغارة الوهمية تنتج عن اختراق الطائرة لحاجز الصوت، وحاجز الصوت هو حدّ فيزيائي ظاهري أو مرئي يعيق الأجسام الكبيرة من الوصول إلى السرعة الفوق صوتية.

وعندما تطير الطائرة بسرعة تقترب من سرعة الصوت تنضغط جزيئات الهواء حول سطح الطائرة فتكون قابلة للانضغاط، إلى أن تصل سرعة الطائرة إلى سرعة الصوت فتتشكل الصدمة الموجية والتي تكون على شكل دخان أبيض كثيف مخروطي الشكل لا يتجاوز سمكه سنتيمترات قليلة.