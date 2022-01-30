بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل بشرط..!

أعلنت وزارة التربية والتعليم والعالي اليوم الأحد 30/1/2022، بغزة تُعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022 للطلبة المتأخرين.

وأوضحت وزارة التربية، أنه سيتم فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022 للطلبة المتأخرين استثنائياً وذلك أيام

الثلاثاء والأربعاء والخميس 1، 2، 3 / فبراير /2022.

وينتهي التسجيل ويغلق نهائياً في نهاية دوام يوم الخميس 3/فبراير 2022.

وأكدت الوزارة أن التسجيل سيكون داخل مبنى الوزارة في مدينة غزة في دائرة الامتحانات في التعليم العالي - الطابق الأول.

وشددت وزارة التعليم أن تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للتسجيل في الامتحان التطبيقي الشامل.