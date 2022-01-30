سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الأحد 30 يناير 2022، يبحث اللبنانيون عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وفق شاشات البورصة والسوق السوداء ومكاتب وشركات الصرافة المحلية، وخاصة أن بلد لبنان يعيش أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية متتالية، إذ بات أهلها يعانون من أوضاع معيشية سيئة للغاية، كما أنها في الفترة الأخيرة عانت من نقص حاد في البترول والغاز، إلا أن دولا قامت بدعمها وارسال عدد من الشاحنات المحملة بالوقود، وهو ما خفف الأزمة نوعا ما.

سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الأحد 30 يناير 2022

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وهي ما أدت إلى تغير الحكومات باستمرار، الأمر الذي أدى إلى ضعف عملتهم الوطنية مقابل سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الأحد 30 يناير 2022، وحتى هذا التاريخ، لم تحل الأزمات اللبنانية الاقتصادية والسياسية، وهو ما دفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وبشكل مفاجئ وغير متوقع سعر الدولار في لبنان، بداية تعاملات اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا بسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد، لدى السوق (السوداء) بين 22150، و22200 ليرة لكل دولار، مقابل 22500، و22550 ليرة لكل دولار.

وانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة دفع عدد من الصرافين عن التوقف عن شراء العملة الأمريكية من المواطنين، وهو أمر لم يحدث من شهور طويلة.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

وبدأ بلد لبنان، في الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.