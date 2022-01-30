تقرير أزمة جامعة بيرزيت مازالت "عالقة" ومُبادرات الحل لم تجدِ نفعاً بعد!

عشرون يوماً على اعتصام الأطر الطلابية داخل الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت بالضفة المحتلة، وعدم استئناف الدوام الإداري من جديد، مُبادرات الحل مختلفة من جهات متعددة، والمطالب واحدة لم تتغير، فيما يقف الطلبة عاجزون بين هذا وذاك.

الحوار مازال مفتوحاً هذا ما أكدته إدارة الجامعة، وممثلو الكتل الطلابية، للبحث حول حلول للأزمة الراهنة التي تعصف بالجامعة منذ 20 يوماً، أغلق فيها ممثلو الكتل الطلابية حرم الجامعة أمام الدوام، لكنه مفتوح للاعتصام للمطالبة بعدة مطالب.

بيان جامعة بيرزيت

جامعة بيرزيت، أصدرت بياناً عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أعربت فيه عن أسفها لاستمرار ممثلي الكتل الطلابية في اغلاق حرم الجامعة منذ أربعة أسابيع، ومنع الأساتذة والموظفين من دخوله هذا اليوم 2022.01.29، مما أعاق انتظام العملية التعليمية التي كان أعلن عنها مجلس الجامعة سابقاً.

وقال البيان:"إن استمرار هذا الاغلاق أمام 15 ألف طالب وأكثر من 1000 أستاذ وموظف يلحق أبلغ الأذى بمصالح الطلبة والعاملين، وبقدرة الجامعة على أداء مهامها الوطنية والأكاديمية والمجتمعية، ويضع الجامعة امام تحديات وخيارات صعبة."

وأعاد مجلس الجامعة تأكيد موقفه بأن أفضل الطرق لمعالجة الازمة الراهنة تأتي من خلال حوار مفتوح في حرم جامعي مفتوح."

الكتل الطلابية

نادر عويضات منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت قرب رام الله، أكد في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، استمرار الاعتصام المفتوح داخل الحرم الجامعي، وإغلاقها أمام الدوام الإداري، مشدداً على أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجامعة حول مطالبهم.

وبين عويضات، أن باب الحوار لم يغلق مع الجامعة ومازال مفتوحاً للتدخلات والمناقشات وعرض المبادرات، منوهاً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي طرحت على الكتل الطلابية وإدارة الجامعة.

مبادرات ومطالب

ولفت إلى أن أبرز هذه المبادرات كانت من داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" والتي عرضها أسرى جامعة بيرزيت، والتي رفضتها إدارة الجامعة.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات التي عرضت من قبل شخصيات فلسطينية بارزة من كافة الفصائل والتنظيمات من أجل حل الأزمة، إلا أنها لم تحل الأزمة بعد.

وعن مطالب الكتل الطلابية البارزة، بين عويضات، أن أبرز مطلب هو إقالة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة ونائب رئيس الجامعة غسان الخطيب، لموقفهما من طلبة الكتل الطلابية عند اعتقالهم لدى الاحتلال.

كما تتضمن مطالب الكتل الطلابية، تنفيذ ما تم توقيع العمل عليه في الاعتصام الطلابي الماضي 8/11/2021، وعدم محاسبة أي طالبٍ على خلفية عمله النقابي والسياسي داخل أسوار الجامعة، سواءً كان ينتمي لأطرٍ طلابية أو مستقل.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت في مطلع الشهر الجاري، محيط جامعة بيرزيت واعتقلت عددًا من الطلاب وممثلي الكتل، من بينهم ممثل الكتلة الإسلامية الطالب الجريح إسماعيل البرغوثي، والذي مددت اعتقاله ونقلته إلى سجن مجدو.